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14:45

Собянин поздравил с днем рождения Татьяну Тарасову

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

14:45

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В своем поздравлении мэр Москвы напомнил, что отец спортсменки Анатолий Тарасов основал школу русского хоккея, а Татьяна создала школу фигурного катания.

"От всей души желаю имениннице здоровья и счастья!" – написал мэр Москвы в Twitter.

Татьяна Тарасова родилась в 1947 году. В 1964 – 1966 годах фигуристка успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. Одержала победу в зимней Универсиаде в 1966 году, однако после получила травму и больше не смогла выступать в качестве фигуристки.

Тренерской работой Тарасова занялась в 1967 году.

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

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