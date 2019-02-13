Собянин поздравил с днем рождения Татьяну Тарасову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В своем поздравлении мэр Москвы напомнил, что отец спортсменки Анатолий Тарасов основал школу русского хоккея, а Татьяна создала школу фигурного катания.



"От всей души желаю имениннице здоровья и счастья!" – написал мэр Москвы в Twitter.

Татьяна Тарасова родилась в 1947 году. В 1964 – 1966 годах фигуристка успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. Одержала победу в зимней Универсиаде в 1966 году, однако после получила травму и больше не смогла выступать в качестве фигуристки.

Тренерской работой Тарасова занялась в 1967 году.