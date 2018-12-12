Собянин открыл новый отель Radisson Blu на Олимпийском проспекте

12 декабря, 11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый отель Radisson Blu "Олимпийский" 12 декабря открыл Сергей Собянин. Комплекс разместился на Самарской улице столицы.
"Поздравляю с запуском в Москве еще одной первоклассной гостиницы", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что за последние годы в Москве построили более 50 гостиниц. Кроме того, через два-три года в столице могут возвести еще 30 отелей.
Общая площадь Radisson Blu "Олимпийский" составила 68,9 тысячи квадратных метров, высота – 125 метров. Комплекс начали строить в 2008 году. Затем работы приостановили из-за финансовых трудностей предыдущего собственника – "Банка Москвы". Возобновить возведение комплекса удалось в 2014 году, когда проект перешел в собственность группы "Сафмар".
В 2018 году строительство было завершено, и город избавился от крупного долгостроя. Помимо гостиницы, в состав комплекса вошли бизнес-центр и паркинг.
Оператором нового пятизвездочного отеля стала одна из крупнейших в мире гостиничных групп – Radisson Hotel Group. Отныне в Москве под брендом "Radisson Blu" работают два отеля: "Белорусская" и вновь открытый "Олимпийский".
Из окон нового отеля открывается панорамный вид на Москву – Кремль, Останкинскую телебашню, небоскребы Москва-Сити, сталинские высотки и Екатерининский парк. Для отделки номеров и холлов использовали натуральные материалы, цветовая гамма – теплая, лаконичная, располагающая к спокойному отдыху посреди шумного мегаполиса.
Будущие постояльцы смогут посетить фитнес-центр, спа-центр с мини-бассейнами, а также воспользоваться паркингами на 672 машиноместа или конференц-залом площадью 420 квадратных метров.
На повышение туристической привлекательности повлияли многочисленные мероприятия "Московских сезонов". Уже через два дня в столице вновь стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". Ранее Сергей Собянин напомнил, что в рамках фестиваля пройдут конкурсы, спортивные события и тематические ярмарки. Город украсят яркие инсталляции и арт-объекты. Он подчеркнул, что с начала года площадки городских фестивалей из цикла "Московские сезоны" посетили около 65 миллионов жителей и гостей столицы.
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