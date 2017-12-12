Собянин поручил полиции обеспечить порядок во время выборов президента

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Сергей Собянин поручил полиции и народной дружине города обеспечить порядок в Москве во время проведения выборов президента РФ в марте 2018 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"2018 год будет насыщен общественно-политическими событиями. В марте состоится главное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Как всегда в такие годы, Москва станет главным центром публичных массовых мероприятий. И задача московской полиции и народной дружины сделать все необходимое для обеспечения правопорядка", – сказал мэр.

По его словам, политическая активность не должна мешать нормальной жизни москвичей.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт, который готовился в столичном регионе выходцами из Центральной Азии.

Злоумышленники планировали совершение терактов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента России.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.