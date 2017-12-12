ФСБ предотвратила готовившийся в Новый год теракт

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ФСБ предотвратила теракт, который готовился в столичном регионе выходцами из Центральной Азии, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, злоумышленники планировали совершение терактов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента России, передает РИА Новости.

У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.