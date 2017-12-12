Москва соперничает с европейскими мегаполисами – Собянин

12 декабря 2017, 10:45
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сергей Собянин заявил, что Москва обгоняет крупные города развивающихся стран по многим параметрам. Об этом сообщает ТАСС. По словам мэра, столица также соперничает с развитыми европейскими мегаполисами.
"Мы по большинству показателей серьезно обходим города развивающихся стран. В этом году обогнали по совокупности показателей такой мощный быстро развивающийся город как Пекин. Где-то мы отстаем, а где-то вполне конкурентны", – сказал он.
По словам Собянина, Москва уступает Парижу по количеству иностранных туристов, но "лучше выглядит по показателям безопасности".
Мэр подчеркнул, что конкурировать с мегаполисами развитых стран гораздо сложнее, но жизненно необходимо. По его словам, российская столица сейчас не уступает ведущим европейским городам по уровню образования, благоустройства и общественного транспорта. Также Москва входит в первую пятерку городов мира по внедрению технологий smart city (технологии "умных" городов) и качеству школьного образования.
Москва вошла в пятерку самых интересных направлений для зимних путешествий по версии издания The Wall Street Journal. Редакция издания из США отметила российскую столицу из-за приближающегося мероприятия "Путешествие в Рождество". Вместе с Москвой в рейтинг WSJ вошли Новый Орлеан (США), Санта-Фе (США), Токио (Япония) и штат Керала (Индия).
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