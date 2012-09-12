Назначен первый замглавы департамента развития новых территорий

Первым замглавы департамента развития новых территорий стал Валерий Шкуров, до назначения занимавший пост министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Со Шкуровым заключен служебный контракт сроком на пять лет, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии.

Заместителем руководителя департамента развития новых территорий стал бывший министр строительства и архитектуры Московской области Павел Перепелица.

Департамент развития новых территорий был создан в мае 2012 года. Главой департамента был назначен Владимир Жидкин, который до назначения был заместителем председателя правительства Подмосковья.