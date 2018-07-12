Собянин рассказал о расширении перечня бесплатных вакцин

12 июля, 11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин посетил Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве, где встретился с его сотрудниками и коллективом столичного управления Роспотребнадзора.
На встрече мэр сообщил о выделении дополнительных денег из городского бюджета на вакцинацию населения в 2019 году. Деньги пойдут на закупку бесплатных вакцин против вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита.
Также планируется увеличить закупки доз туберкулина и иммуноглобулина человека. Кроме того, в большом объеме будут закуплены бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции. Это позволит сделать бесплатные прививки еще большему количеству москвичей.
В общей сложности для медицинских учреждений купят 30 000 доз инактивированной вакцины против вирусного гепатита А. Это поможет увеличить охват прививками детей перед поступлением в детские сады и летние лагеря.
Также планируется закупить 90 000 доз вакцины против ветряной оспы для вакцинации детей перед поступлением в детские сады и срочников, подлежащих призыву на военную службу.
Помимо этого, будет закуплено 270 000 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции среди детей в возрасте от 2 до 5 лет и взрослых старше 40 лет с хроническими соматическими заболеваниями. Это в 3,6 раза больше, чем было закуплено в 2018 году.
Планируется приобрести 100 000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции среди призывников, граждан, выезжающих в эндемичные регионы мира, и детей из групп риска – в 6,7 раза больше, чем в 2018 году.
Также в плане – 60 000 доз вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, 55 000 доз вакцины против вируса папилломы человека квадривалентной рекомбинантной (типов 6, 11, 16, 18) для вакцинации детей в возрасте 12–13 лет. Это превышает закупки этого года в 9,2 раза.
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