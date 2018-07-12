Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

12 июля, 11:58

Собянин рассказал о расширении перечня бесплатных вакцин

мэр Москвы Сергей Собянин общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве, где встретился с его сотрудниками и коллективом столичного управления Роспотребнадзора.

На встрече мэр сообщил о выделении дополнительных денег из городского бюджета на вакцинацию населения в 2019 году. Деньги пойдут на закупку бесплатных вакцин против вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита.

Также планируется увеличить закупки доз туберкулина и иммуноглобулина человека. Кроме того, в большом объеме будут закуплены бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции. Это позволит сделать бесплатные прививки еще большему количеству москвичей.

В общей сложности для медицинских учреждений купят 30 000 доз инактивированной вакцины против вирусного гепатита А. Это поможет увеличить охват прививками детей перед поступлением в детские сады и летние лагеря.

Также планируется закупить 90 000 доз вакцины против ветряной оспы для вакцинации детей перед поступлением в детские сады и срочников, подлежащих призыву на военную службу.

Помимо этого, будет закуплено 270 000 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции среди детей в возрасте от 2 до 5 лет и взрослых старше 40 лет с хроническими соматическими заболеваниями. Это в 3,6 раза больше, чем было закуплено в 2018 году.

Планируется приобрести 100 000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции среди призывников, граждан, выезжающих в эндемичные регионы мира, и детей из групп риска – в 6,7 раза больше, чем в 2018 году.

Также в плане – 60 000 доз вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, 55 000 доз вакцины против вируса папилломы человека квадривалентной рекомбинантной (типов 6, 11, 16, 18) для вакцинации детей в возрасте 12–13 лет. Это превышает закупки этого года в 9,2 раза.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать