Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин подчеркнул, что "название у профессии говорящее − сестра". "От нее ждут заботы, внимания, доброго слова, которые помогают иногда не хуже капельниц", − пояснил мэр.

Сегодня важный праздник - День медицинской сестры. Название у профессии говорящее - сестра. От нее ждут заботы, внимания, доброго слова, которые помогают иногда не хуже капельниц. Спасибо всем медсестрам за труд. Желаю здоровья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 мая 2019 г.

Собянин также поблагодарил медсестер за труд и пожелал им здоровья.

Международный день медицинской сестры ежегодно отмечают 12 мая.