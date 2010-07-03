Собянин поблагодарил всех, кто возрождал павильон "Космос" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За год в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ побывали более 1 миллиона москвичей и гостей столицы. Об этом на своем персональном сайте рассказал Сергей Собянин.

"Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным", – рассказал мэр.

Павильон "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах. 12 апреля 2018 года там открылся центр "Космонавтика и авиация". Площадь музейного комплекса превысила 30 тысяч квадратных метров.

Экспозиция музея разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". Посетителям представлено свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.

Видео: блог Сергея Собянина



По словам Сергея Собянина, в 2019 году в музее откроют новый раздел – "Авиация и вертолетостроение". В числе экспонатов – макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции.

"Начиная с сегодняшнего дня гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата "Восток" – точную копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ в то же время, что и оригинальный аппарат", – сообщил мэр.

Об истории появления "космических" часов этим летом расскажут на выставке "Часы космонавтов – время первых". Планету глазами космонавтов покажут на фотовыставке "Мир из космоса".

"Благодарю всех, кто вложил свои силы и талант в возрождение исторического павильона "Космос". Спасибо президенту! Без его поддержки планов возрождения ВДНХ в "Космосе" до сих пор бы торговали вениками и рассадой. Благодарю Дмитрия Рогозина и коллег из "Роскосмоса" за сотрудничество и энтузиазм. Спасибо космонавтам и ветеранам ракетно-космической промышленности", – написал Сергей Собянин.

Мэр резюмировал, что у детей, которые посещают музей, горят глаза, а значит – за "будущее российской космонавтики можно быть спокойным".