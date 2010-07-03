Собянин поблагодарил всех, кто возрождал павильон "Космос" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За год в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ побывали более 1 миллиона москвичей и гостей столицы. Об этом на своем персональном сайте рассказал Сергей Собянин.
"Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным", – рассказал мэр.
Павильон "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах. 12 апреля 2018 года там открылся центр "Космонавтика и авиация". Площадь музейного комплекса превысила 30 тысяч квадратных метров.
Экспозиция музея разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". Посетителям представлено свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.
Видео: блог Сергея Собянина
По словам Сергея Собянина, в 2019 году в музее откроют новый раздел – "Авиация и вертолетостроение". В числе экспонатов – макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции.
"Начиная с сегодняшнего дня гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата "Восток" – точную копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ в то же время, что и оригинальный аппарат", – сообщил мэр.
Об истории появления "космических" часов этим летом расскажут на выставке "Часы космонавтов – время первых". Планету глазами космонавтов покажут на фотовыставке "Мир из космоса".
"Благодарю всех, кто вложил свои силы и талант в возрождение исторического павильона "Космос". Спасибо президенту! Без его поддержки планов возрождения ВДНХ в "Космосе" до сих пор бы торговали вениками и рассадой. Благодарю Дмитрия Рогозина и коллег из "Роскосмоса" за сотрудничество и энтузиазм. Спасибо космонавтам и ветеранам ракетно-космической промышленности", – написал Сергей Собянин.
Мэр резюмировал, что у детей, которые посещают музей, горят глаза, а значит – за "будущее российской космонавтики можно быть спокойным".
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.