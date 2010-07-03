Власти Москвы окажут единовременную материальную помощь ветеранам ко Дню Победы

Власти столицы окажут единовременную материальную помощь ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.
"Ко Дню Победы по традиции окажем единовременную материальную помощь ветеранам. Размер выплат – от 3 до 10 тысяч рублей", – написал мэр.
Собянин подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ожидается, что материальную помощь в 2019 году получат 133 515 человек.
В конце февраля Сергей Собянин принял участие в заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава города подчеркнул, что столичным властям необходимо проработать индивидуальный план поддержки каждого ветерана.
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