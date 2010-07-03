Собянин отметил важность создания индивидуального плана поддержки каждого ветерана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным властям необходимо проработать индивидуальный план поддержки каждого ветерана. Такое заявление Сергей Собянин сделал на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Агентство "Москва".

По словам мэра, нужно составить план мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам. Городским властям должно быть известно состояние каждого из ныне живых участников войны. Кроме того, нужно понять, какая помощь нужна ветеранам и в каких условиях они живут.

Глава столицы подчеркнул, что сейчас все необходимые механизмы поддержки уже разработаны.

"Нужно определить конкретно по группе ветеранов данные мероприятия. Смотрите необходимость дополнительного патронажного, социального и медицинского обслуживания", – добавил Сергей Собянин.

Он также поделился планами московских властей, связанными с увеличением ежемесячных выплат ветеранам. К участию в рассмотрении этого вопроса Собянин призвал председателя городского совета ветеранов Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Долгих.

"Давайте мы в ближайшие два-три месяца рассмотрим, посчитаем и определимся", – сказал мэр.

На том же заседании Сергей Собянин поручил увеличить продолжительность работы сиделок с ветеранами до 10 часов в день. Предложения должны быть озвучены уже на следующей неделе.