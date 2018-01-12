Москва получила премию "Устойчивое развитие транспорта 2018"

12 января, 12:10
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москва удостоилась премии "Устойчивое развитие транспорта 2018" на международном транспортном саммите. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил Сергей Собянин.
"На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию "Устойчивое развитие транспорта 2018". В конкурсе также участвовали города Европы, США и Китая. Нас отметили за удачную реорганизацию городского пространства, пешеходной среды и МЦК", – написал мэр. Одним из главных достижений столицы жюри также сочло запуск скоростных автобусных маршрутов сети "Магистраль".
Церемония награждения прошла 9 января этого года в Вашингтоне (США). В конкурсе также участвовали города Франции, США, Колумбии, Китая и других стран.
Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что эту премию ежегодно вручают городам за успешные инновационные проекты в области транспорта. "Это проекты, которые позволили улучшить мобильность жителей, сократить загрязнения воздуха, а также повысить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и пешеходов", – уточнил он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: