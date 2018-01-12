Москва получила премию "Устойчивое развитие транспорта 2018"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москва удостоилась премии "Устойчивое развитие транспорта 2018" на международном транспортном саммите. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил Сергей Собянин.

"На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию "Устойчивое развитие транспорта 2018". В конкурсе также участвовали города Европы, США и Китая. Нас отметили за удачную реорганизацию городского пространства, пешеходной среды и МЦК", – написал мэр. Одним из главных достижений столицы жюри также сочло запуск скоростных автобусных маршрутов сети "Магистраль".

Церемония награждения прошла 9 января этого года в Вашингтоне (США). В конкурсе также участвовали города Франции, США, Колумбии, Китая и других стран.

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что эту премию ежегодно вручают городам за успешные инновационные проекты в области транспорта. "Это проекты, которые позволили улучшить мобильность жителей, сократить загрязнения воздуха, а также повысить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и пешеходов", – уточнил он.

Международная премия Sustainable Transport Award, основанная в 2005 году, является одной из самых престижных транспортных наград в мире.

