Сергей Собянин назначил заместителей начальника МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал распоряжения о назначении Сергея Разоренова и Анатолия Сорокина заместителями начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Принять Разоренова Сергея Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность замначальника МАДИ", – сообщается в документе.

Аналогичным распоряжением на должность замначальника Московской административной дорожной инспекции Собянин назначил Анатолия Сорокина.

Служебный контракт действует год с момента вступления в должность.

Ранее Сергей Собянин уволил Валерия Филистовича с поста заместителя начальника дорожной инспекции. Его освободили от должности, которую он занимал с 2015 года, по собственной инициативе.