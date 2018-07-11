Сергей Собянин назначил заместителей начальника МАДИ

11 июля, 19:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин подписал распоряжения о назначении Сергея Разоренова и Анатолия Сорокина заместителями начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Принять Разоренова Сергея Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность замначальника МАДИ", – сообщается в документе.
Аналогичным распоряжением на должность замначальника Московской административной дорожной инспекции Собянин назначил Анатолия Сорокина.
Служебный контракт действует год с момента вступления в должность.
Ранее Сергей Собянин уволил Валерия Филистовича с поста заместителя начальника дорожной инспекции. Его освободили от должности, которую он занимал с 2015 года, по собственной инициативе.
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