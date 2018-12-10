Москва станет локомотивом российской экономики – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин считает, что Москва обладает прочным экономическим фундаментом для дальнейшего развития. Об этом он сообщил на встрече с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.

Мэр отметил, что санкции отрицательно влияют на развитие города, но не критично.

"Москва набрала такой устойчивый экономический фундамент, экономика настолько диверсифицированная, что, по большому счету, кризисы, которые раньше бы нас просто разорили, сегодня воспринимаются как просто обычные сложности, которые мы преодолеваем, не более того", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Собянин заявил, что столица станет локомотивом российской экономики.

Ранее на встрече с Дмитрием Медведевым мэр сообщил, что Москва справилась с последствиями кризиса 2014 года. В реальном выражении зарплата выросла почти на 8%, хотя стагнация по всем показателям была "достаточно серьезная".

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