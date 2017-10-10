Социальная сфера занимает особое место в проекте бюджета Москвы

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Столичные власти одобрили и внесли в Мосгордуму проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Особое место в проекте бюджета города займет социальная сфера. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Москвы.

Расходы социального характера в 2018 году составят более половины расходов – 52% или свыше 1,2 триллиона рублей в год. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов превысит 1,4 триллиона рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства для значительного повышения выплат семьям с детьми. На 20% увеличены расходы на социальные выплаты старшему поколению.

В бюджете предусмотрены средства для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы всех отраслей. Также будут профинансированы ключевые проекты повышения качества образования, здравоохранения и услуг других социальных отраслей.

Бюджет развития в 2018 году составляет 901,6 миллиарда рублей. Это 38,7% расходной части бюджета. С учетом расходов этого года финансирование программы реновации до 2020 года составит 400 миллиардов рублей, что обеспечит ускоренное жилищное строительство и гарантирует выполнение обязательств перед жителями домов, вошедших в программу.

Дефицит бюджета на 2018 года планируется в объеме 222,9 миллиарда рублей, что является безопасным уровнем при любых, включая неблагоприятные, сценариях развития экономики.

Государственный долг Москвы по сравнению с 2011 года сократится в 8,4 раза – до 35,8 миллиарда рублей.

Отмечается, что, начиная с 2012 года столица столкнулась с жесткими бюджетными ограничениями. Это было обусловлено рядом изменений в федеральном налоговом законодательстве. В 2014–2015 годах ситуацию усугубило падение цен на углеводороды. Доля нефтегазового сектора в доходах бюджета сократилась в шесть раз – с 18% в 2010 году до 3% в 2017-м.

По этой причине последние пять лет правительство проводило взвешенную бюджетную политику, основными целями которой было обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение собственной доходной базы, безусловное выполнение социальных обязательств, инвестирование в развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

В результате была сформирована оптимальная структура городского бюджета, в которой доля расходов, направляемых на цели развития, превышает 30 процентов. Уточняется, что бюджетные инвестиции в решение крупных городских проблем эффективны не только сами по себе – они создают основу и для роста частных вложений.

Практика показывает, что 1 рубль бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры позволяет привлечь три рубля частных инвестиций в экономику и социальную сферу города. Общий объем инвестиций в экономику Москвы по сравнению с 2010 году вырос более чем в 2,5 раза и по итогам 2017 года составит порядка 1,9 триллиона рублей.

Нарастив долю бюджетных инвестиций, Москва создала базу для развития экономики города на ближайшие годы. Теперь город может позволить себе более социально ориентированный бюджет.

Проект бюджета Москвы на 2018–2020 годы формировался в условиях восстановления экономического роста, который прогнозируется на уровне 2,1%–2,3% в год, и относительно низкой инфляции. Объем собственных доходов на 2018, 2019 и 2020 годы запланирован с ежегодным ростом на 5%.