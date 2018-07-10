Собянин рассказал о создании нового транспортного каркаса Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице планируется создать новый транспортный каркас Москвы, который будет включать свыше тысячи километров наземного и подземного метро и две тысячи километров новых дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Совещания было посвящено вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года.

Как отметил мэр, по сравнению с 2010 годом, московское метро станет в три раза больше. Также Собянин подчеркнул, что правительство Москвы, министерство транспорта России и РЖД продолжают реализацию программы комплексного развития Московского транспортного узла – одного из крупнейших в мире инфраструктурных проектов среди городских агломераций.

"В столице мы построим четыре новые хордовые трассы, благодаря которым можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, ТТК и центр. Кроме того, будет ЦКАД – магистраль, которая освободит Москву от грузового транзита. Планы – абсолютно реальные. Многие объекты уже построены. Большинство оставшихся находятся в различных стадиях проектирования и строительства", – сказал Собянин.

Мегапроект МЦД предусматривает соединение разрозненных радиальных направлений МЖД и превращение их в диаметры, по которым можно будет проехать без пересадок через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья. На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров.

Всего там будет 211 станций – 170 существующих и 41 новая станция. На линиях МЦД будут действовать билеты и льготы, аналогичные метро.

Со станций МЦД можно будет сделать порядка 110 пересадок на подземное метро, МЦК и другие линии МЦД. В год МЦД будет перевозить порядка 330 миллионов пассажиров. Реализация проекта позволит уменьшить число машин, въезжающих в Москву, и, соответственно, уменьшить пробки на основных вылетных магистралях.

Также правительство Москвы совместно с РЖД реализуют проекты развития трех первоочередных радиальных направлений Московской железной дороги: Ярославского, Горьковского и Курского. Реконструкцию первых двух планируется завершить в конце 2018 – 2019 годах. Здесь проведут модернизацию пассажирской инфраструктуры: платформ, навесов, пешеходных мостов и тоннелей. В результате число поездов на Ярославском направлении увеличится на 16% – с 217 до 251 пары в сутки, на Горьковском – на 15% – с 133 до 153 пара в сутки.

В 2018 году на Курском направлении МЖД планируется завершить строительство железнодорожного моста через реку Пахра и нового остановочного пункта Новохохловская. Число поездов на участке Царицыно – Подольск увеличится с 74 до 110 пар в сутки. В час пик поезда будут ходить с интервалом 4,6 минут.

Помимо этого, продолжаются работы по интеграции восьми радиальных направлений железной дороги со станциями МЦК: Окружная (Савеловское направление), Ленинградская (Рижское), Новохохловская (Курское), Варшавская (Павелецкое), Карачарово (Горьковское), Северянин (Ярославское), Фрезер (Казанское), НАТИ (Октябрьское).

Программа строительства Московского метрополитена, реализуемая в последние годы, является самой масштабной за всю 80-летнюю историю столичной подземки. В таком объеме, как сейчас, в Москве метро не строили никогда. Начиная с 2011 года, построено 120,6 километров новых линий, 64 новые станции, три вестибюля, семь электродепо метрополитена и МЦК.

В 2011–2018 годах в столице построено и реконструировано порядка 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений, 215 пешеходных переходов. Реконструировано 14 транспортных развязок на МКАД и 9 вылетных магистралей. В 2019–2023 годах планируется построить порядка 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. В 2024–2027 годах – еще 400 километров.

Кроме того, завершится строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Помимо ЦКАД, крупнейшими проектами являются четыре новые хордовые магистрали: Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Юго-Восточная хорда.

ТПУ "Рязанская" расположится на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК. Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупнейшие крупные транспортные артерии города.

Основой ТПУ станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК. Коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включать торговый центр и комплекс апартаментов с офисами и паркингом.