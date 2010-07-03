Собянин пригласил столичных школьников на квесты в "Доме на Брестской"

Сергей Собянин призвал москвичей записывать своих детей-школьников на квесты в "Доме на Брестской". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам мэра, там появились новые образовательные квесты для школьников по истории, архитектуре, культуре и искусству. Все они бесплатные и рассчитаны на детей с 1 по 9 класс, уточнил Собянин.
"Дом на Брестской" – это выставочный центр градостроительного развития Москвы. В центре регулярно проводятся мастер-классы, фестивали, конференции и семинары с участием ведущих архитекторов.
Квесты "Дома на Брестской" позволяют школьников интересно и с пользой для ума провести время. В игровой форме участники викторин могут познакомиться с историей российской столицы, ее достопримечательностями, малоизвестными и удивительными фактами из жизни мегаполиса.
Каждый квест разработан с учетом специфики той или иной возрастной группы и нацелен на сплочение детей.
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