Собянин пригласил москвичей посетить Музей Победы

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить Музей Победы на Поклонной горе. По словам мэра, мемориальный комплекс открылся 24 года назад – 9 мая 1995 года.

"В музее хранятся сотни фронтовых вещей и газет, впечатляющие диорамы сражений, Книга Памяти с именами погибших на войне. Сходите туда в эти дни", – написал мэр на своей странице в микроблоге Twitter.

Музейный комплекс включает Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественную галерею и четыре кинозала.

В музее организованы четыре временных выставки: "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Освобождение Европы", "Женщины военной эпохи", "Война: день за днем".

Ранее Собянин рассказал, что Музей Победы передал поисковикам-добровольцам порядка 400 портретов из архивов фронтовых художников. В Великую Отечественную войну художники служили в разных родах войск, выпускали плакаты, открытки, полковые газеты и рисовали простых солдат. По словам мэра, в этой экспозиции представлено 27 портретов.

