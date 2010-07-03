Портреты из архивов фронтовых художников передал Музей Победы поисковикам

Музей Победы передал поисковикам-добровольцам порядка 400 портретов из архивов фронтовых художников, написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.
Он рассказал, что в музее Музее Победы открыта выставка фронтовых художников. В Великую Отечественную войну они служили в разных родах войск, выпускали плакаты, открытки, полковые газеты и рисовали простых солдат, пояснил мэр.
Он добавил, что в этой экспозиции представлено 27 портретов. Самым удивительным мэр назвал то, что поисковики-добровольцы установили судьбу нарисованных солдат.
"К сожалению, не все из них выжили на войне, но теперь мы знаем, где они захоронены. Музей Победы передал поисковикам еще около 400 портретов из архивов", – отметил Собянин.
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