Объем ежегодных инвестиций в основной капитал Москвы вырос в 2,3 раза за 9 лет – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Объем ежегодных инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,3 раза и приблизился к 3 триллионам рублей. Об заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве за последние девять лет объем ежегодных инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых цифрах в 2,3 раза и приблизился к 3 триллионам рублей в год", – сообщил глава города.

По словам Собянина, подобных результатов удалось достичь при помощи комплекса мер, направленных на развитие города.

"Это и сам облик города, комфортная среда, развитие этой среды", – отметил градоначальник. Он напомнил о реализации таких масштабных проектов, как МЦК, МЦД, строительство Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что инвестиции в московские компании выросли на 15 процентов. Вложения направлены в реконструкцию, модернизацию производства и закупку нового оборудования.

Помимо того, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщал, что малый и средний бизнес Москвы получит почти 288 миллионов рублей в виде городских субсидий.