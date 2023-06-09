Собянин провел личный прием граждан по поручению президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием жителей, где рассказал об открытии к началу нового учебного года школы и детского сада в районе Молжаниновском. Встречи состоялись в приемной президента.

В формате видеосвязи к Собянину обратилась жительница Молжаниновского района Валерия Прудкая. От имени молодых родителей она попросила ускорить возведение новых школы и детского сада, чтобы учреждения заработали к 1 сентября. Собянин заверил, что объекты введут в эксплуатацию уже в 2023 году.

"В этом году введем школу на 1,1 тысячи мест. Большая школа, которая, надеюсь, закроет все потребности района. И детский сад на 350 мест – это целый комплекс для детей с бассейном, учебными залами и так далее, то есть современный детский сад, который тоже закроет большинство потребностей жителей. И дальше, конечно, нужно будет еще строить и школы, и детские сады", – рассказал градоначальник.

Собянин заявил, что в этом году в Молжаниновском районе хотят открыть детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. По словам мэра, он держит развитие района на личном контроле.

В формате видеосвязи с просьбой о благоустройстве Аллеи ветеранов в Марьине обратилась председатель совета ветеранов района Юлия Ромашкина. Она напомнила, что участок был заложен еще в ноябре 2006 года. После этого прошло много времени, и аллея нуждается в благоустройстве, подчеркнула Ромашкина. На это градоначальник заявил, что участок находится в списке программы благоустройства. По словам Собянина, аллею решили в том числе реконструировать. Мэр заверил, что специалисты постараются сделать это в 2023 году.

На личный прием к Собянину также пришла жительница района Южное Бутово Анастасия Салагина-Маркова. Она попросила мэра создать безопасный пешеходный переход и поставить светофор на Изюмской улице рядом со школой № 1354 "Вектор". Собянин подчеркнул, что поручит осуществить это.

Кроме того, многодетная мать Ирина Фадеева из Хорошевского района попросила градоначальника организовать ремонт дорожного покрытия вдоль торгового центра "Авиапарк". На это мэр также заверил, что власти проведут все работы по этому вопросу.

На личный прием к Собянину прибыла жительница дома на улице Николая Сироткина в Южном Бутове Кристина Каменская. Она попросила провести освещение улицы от дома № 28 по 36. Мэр также подчеркнул, что вопрос будет решен. Вместе с этим он добавил, что на территории этой улицы будет проведено благоустройство.

Личный прием Собянина посетил в том числе ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко. Он обратился к столичному градоначальнику с просьбой посодействовать в создании стажировок на объектах культурного наследия Москвы для молодых педагогов, аспирантов и студентов. Собянин на это ответил, что власти все организуют.

Ранее градоначальник напомнил, что Московский государственный технический университет имени Баумана представляет собой старейшее учебное заведение России. Сейчас вуз активно обновляется, а пространство рядом с университетом стало студенческим кварталом. Специалисты приступили к благоустройству университета.

Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ имени Баумана