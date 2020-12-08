Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Стеблова

10:20
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днем рождения. Мэр направил актеру поздравительную телеграмму.
"Актер большого таланта и обаяния, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Замечательные спектакли с вашим участием являются украшением театральной Москвы и России", – говорится в телеграмме.
Он также добавил, что актеру удалось создать в кино много интересных, убедительных и незабываемых образов.
Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года. В 1966 году он закончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и стал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола. Он также являлся актером Центрального театра Советской армии и Театра имени Моссовета.
В кино одной из первых больших ролей Стеблова стала роль Саши Шаталова в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".
С 1984 году Стеблов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а в 1993 году получил звание народного артиста России.
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