Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Стеблова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днем рождения. Мэр направил актеру поздравительную телеграмму.

"Актер большого таланта и обаяния, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Замечательные спектакли с вашим участием являются украшением театральной Москвы и России", – говорится в телеграмме.

Он также добавил, что актеру удалось создать в кино много интересных, убедительных и незабываемых образов.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года. В 1966 году он закончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и стал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола. Он также являлся актером Центрального театра Советской армии и Театра имени Моссовета.

В кино одной из первых больших ролей Стеблова стала роль Саши Шаталова в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

С 1984 году Стеблов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а в 1993 году получил звание народного артиста России.

