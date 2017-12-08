Собянин присвоил звание "Почетный строитель Москвы" шести работникам отрасли

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Сергей Собянин присвоил звание "Почетный строитель города Москвы" шестерым работникам отрасли. Об этом мэр сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Шесть человек сегодня стали почетными строителями Москвы. Среди них Александр Ворожбитов – гендиректор компании, которая проектировала всем хорошо знакомые высотки в "Москва-Сити", работала над стадионами "Лужники" и "Динамо"", – написал мэр.

Звание "Почетный строитель города Москвы" присваивают работникам строительства, промышленности строительных материалов, строительной индустрии, а также различных институтов, работающих в этой области. Награду дают за личный вклад в организацию и развитие строительства, за заслуги в производственной деятельности, внедрение передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда и другие достижения.

Получить звание могут работники отрасли с опытом и стажем не менее 15 лет.