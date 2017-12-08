Собянин встретился с аккредитованным в Москве дипломатическим корпусом

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Сергей Собянин провел предновогодний прием в честь аккредитованного в Москве дипломатического корпуса в театре "Геликон-опера".

"У меня рука слегка болит от дружеских пожатий. Это говорит о том, что ничего не изменилось в наших отношениях. Мы активно сотрудничаем со всеми дипломатическими миссиями", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Собянин поблагодарил дипломатов за содействие в проведении международных мероприятий в столице и за рубежом. Он упомянул Урбанистический форум, фестивали, культурные мероприятия и Дни Москвы в других странах.