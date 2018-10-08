Власти Москвы поддержали идею смягчить визовый режим для туристов

08 октября 2018, 17:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин поддержал идею Минэкономразвития смягчить визовый режим для иностранных туристов. Об этом он написал в понедельник, 8 октября, в своем микроблоге Twitter.
"Хорошая идея. Недавно говорил о том, что Москва получает от туризма большую прибыль, и есть огромный потенциал", – полагает мэр.
Он отметил, что особенно это ощущается после чемпионата мира по футболу, который проходил в российских городах, в том числе в Москве, летом 2018 года. Собянин заявил, что иностранные туристы оценили красоту, чистоту и безопасность Москвы.
6 октября стало известно, что Москва получила международную премию за фестивали и массовые мероприятия IFEA 2018.
Чемпионат мира прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Москву за это время посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции. Одной из популярнейших площадок стал фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах. Его посетили 1,9 миллиона болельщиков (около 80 тысяч человек в день), среди которых было больше всего болельщиков из Мексики, Бразилии, Аргентины, Эквадора и Перу. Также большой популярностью у туристов пользовались Красная площадь, парк "Зарядье", Никольская и Тверская улицы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: