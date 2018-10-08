Власти Москвы поддержали идею смягчить визовый режим для туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поддержал идею Минэкономразвития смягчить визовый режим для иностранных туристов. Об этом он написал в понедельник, 8 октября, в своем микроблоге Twitter.

"Хорошая идея. Недавно говорил о том, что Москва получает от туризма большую прибыль, и есть огромный потенциал", – полагает мэр.

Он отметил, что особенно это ощущается после чемпионата мира по футболу, который проходил в российских городах, в том числе в Москве, летом 2018 года. Собянин заявил, что иностранные туристы оценили красоту, чистоту и безопасность Москвы.

6 октября стало известно, что Москва получила международную премию за фестивали и массовые мероприятия IFEA 2018.

Чемпионат мира прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Москву за это время посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции. Одной из популярнейших площадок стал фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах. Его посетили 1,9 миллиона болельщиков (около 80 тысяч человек в день), среди которых было больше всего болельщиков из Мексики, Бразилии, Аргентины, Эквадора и Перу. Также большой популярностью у туристов пользовались Красная площадь, парк "Зарядье", Никольская и Тверская улицы.