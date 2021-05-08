Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве

Фото: sobyanin.ru

В этом году в столице запустили масштабную программу реконструкции школьных дворов, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Где-то они выглядят на отлично, где-то – не очень. В одних районах они заполнены людьми, а в других большую часть времени стоят пустыми", – сказал Собянин.

Мэр обсудил программу с жителями трех районов. Отвечая на идеи одной из участниц встречи, он поделился своим мнением о перспективах и подводных камнях на пути благоустройства школьных дворов.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.

