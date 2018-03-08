Работы по вывозу снега в столице продолжаются – Собянин

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Работы по вывозу снега в столице не прекращаются во время мартовских праздников, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.

"В мартовские праздники все коммунальные предприятия, энергетические компании и экстренные службы переведены на усиленный режим. Работы по вывозу снега не прекращаются", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что с 8 по 11 марта в столице выпадет около четверти месячной нормы осадков – около восьми миллиметров, при норме в 34 миллиметра.

Кроме того, 4 марта в городе уже прошел рекордный снегопад, ставший вторым самым сильным за 140 лет метеонаблюдений в столице.

Отмечалось, что снег в городе будут убирать до 10 марта. Коммунальные службы работают в усиленном режиме всю неделю. Несколько дней столичные власти призвали автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт, чтобы ускорить процесс уборки дорог.