Собянин поздравил с днем рождения народную артистку Марину Неелову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову. В поздравительной телеграмме, которая размещена на портале мэра и правительства Москвы говорится, что миллионы зрителей в России и за рубежом любят работы артистки в театре и кино.

"Создавая психологически глубокие женские образы, вы приумножаете традиции русской актерской школы", – говорится в поздравительной телеграмме.

Большая часть творческой биографии Нееловой пришлась на работу в театре "Современник". Наиболее известные роли сыграла в "Монологе", "Осеннем марафоне", "Фантазии Фарятьева" и других.

Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Также Неелова была удостоена премии Москвы в области литературы и искусства.