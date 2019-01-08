Собянин поздравил с днем рождения народную артистку Марину Неелову

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову. В поздравительной телеграмме, которая размещена на портале мэра и правительства Москвы говорится, что миллионы зрителей в России и за рубежом любят работы артистки в театре и кино.
"Создавая психологически глубокие женские образы, вы приумножаете традиции русской актерской школы", – говорится в поздравительной телеграмме.
Большая часть творческой биографии Нееловой пришлась на работу в театре "Современник". Наиболее известные роли сыграла в "Монологе", "Осеннем марафоне", "Фантазии Фарятьева" и других.
Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
Также Неелова была удостоена премии Москвы в области литературы и искусства.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.