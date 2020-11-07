Мероприятия в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой проведут в парке "Патриот"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Патриотические мероприятия в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой планируют провести в парке "Патриот". Данную инициативу поддержал Сергей Собянин в ходе телемоста с Героем России Вячеславом Сивко, который открыл реконструкцию в музейном комплексе "Дорога памяти". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мэр отметил, что на фоне пандемии коронавируса годовщину парада 7 ноября 1941 года проводят в новом формате.

"Мы создали здесь музей под открытым небом на Красной площади, и все москвичи могут прийти и посмотреть исторические кадры, инсталляции. Мне кажется, это интересная, действительно, традиция, которая позволяет увидеть Москву того времени, дух того времени, и я очень благодарен министерству обороны, которое откликнулось и создало совместный с нами проект реконструкции Битвы под Москвой. Это первая такая реконструкция", – рассказал Собянин.

Глава города отметил, что реконструкцию нужно сделать более масштабной и интересной.

Сивко, в свою очередь, предложил Собянину провести в следующем году патриотические мероприятия в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой в парке "Патриот".

"Вот здесь ощущаешь, что этот дух превращался в мужество, превращался в героические поступки, о которых мы знаем", – сказал он.

По случаю 79-летия военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года на территории музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в музее под открытым небом "Поле Победы" состоялась реконструкция битвы за Москву.

В этом году, помимо реконструкции, представлены объемные инсталляции на Манежной и Красной площадях. Кроме того, можно было увидеть бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевую машину БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС-2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самоходную установку СУ–100.