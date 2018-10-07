Московское коммунальное хозяйство становится современней с каждым годом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальное хозяйство столицы ежегодно становится современней, сообщил в интервью телеканалу "Россия 1" Сергей Собянин.

По его словам, властям удалось переломить ситуацию, когда с каждым годом сети и коммуналка устаревали. Это вызывало страх у жителей, что через несколько лет все может остановиться.

Сегодня все столичные ТЭЦ и котельные аттестованы и проверены, пояснил мэр. Также он рассказал, что за последние несколько лет тарифы росли, но в рамках инфляции и даже меньше.

Он отметил, что если сложить, на сколько за восемь лет выросли тарифы, получится чуть более 50%. А инфляция за это время составила больше 70%.