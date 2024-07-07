Сергей Собянин рассказал о возможностях для отдыха в детском Черкизовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства детского Черкизовского парка, созданного на месте рекреационной зоны в Преображенском районе еще в 1936 году.

По словам мэра, работы по благоустройству территории начались еще в 2019 году. Специалисты учли все пожелания граждан и особенности парка. Именно поэтому теперь, как утверждает Собянин, детский Черкизовский парк станет хорошим местом для прогулок, занятий спортом и отдыха.

Так, здесь появился Дворец творчества детей и молодежи, а также три новые игровые зоны с разными комплексами, качелями, батутами. Для любителей разнообразных активностей сделали кластер альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой, зону для настольного тенниса и площадку для волейбола и других видов спорта. Кроме того, специалисты обустроили территорию для воркаута с зоной для детей и поле для игры в регби.



В лесной зоне было принято решение установить шесть деревянных беседок со столами и лавочками. В парке дополнительно озеленили территорию – там появилось свыше 200 деревьев и примерно 3 тысячи кустарников. Для безопасности в вечернее время установили около 500 опор освещения.



Также специалисты благоустроили набережную Шитова вдоль Черкизовского пруда и сам водоем.

"Эта территория гармонично продолжает общее рекреационное пространство парка", – подытожил мэр в своем телеграм-канале.

Всего в Москве в этом году хотят благоустроить более 2 500 объектов. Например, до конца 2024 года в Останкинском районе приведут в порядок 14 улиц. При этом на северо-западе Москвы работы пройдут возле 7 знакомых объектов. В частности, благоустроят территорию жилого района возле метро "Щукинская".

