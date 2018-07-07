Собянин пожелал удачи российским футболистам в матче ЧМ-2018

7 июля, 16:48
Фото: AP/Efrem Lukatsky
Сергей Собянин пожелал удачи российским футболистам, которым предстоит матч против Хорватии на чемпионате мира по футболу. Мэр обратился к спортсменам в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Сегодня все будем болеть за сборную России. Чем бы ни закончилась игра, наши ребята уже молодцы. Но тем не менее верим в успех и желаем удачи!", – написал глава города.
Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт". Победитель сыграет в полуфинале турнира. Соперник выигравшей сборной определится по итогам матча Англия – Швеция, который также пройдет 7 июля.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".
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