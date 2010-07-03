Власти столицы и РФПИ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заключили договор о сотрудничестве. Соглашение, которое подписано на Петербургском международном экономическом форуме, рассчитано на пять лет.

Предполагается, что власти столицы будут информировать РФПИ об инвестиционных проектах на своей территории, размещать и регулярно обновлять данные о городе на портале Invest in Russia.

РФПИ обязуется оказывать методологическую и информационную поддержку, информировать о интересе иностранных инвесторов, обеспечивать возможность использования ресурсов портала Invest in Russia на четырех языках на безвозмездной основе.

Обе стороны рассчитывают проводить совместные переговоры с иностранными инвесторами.

РФПИ создали в июне 2011 года. Основная цель фонда – привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. Зарезервированный капитал фонда – 10 миллиардов долларов. Фонд привлек в страну более 40 миллиардов долларов иностранного капитала. Среди крупнейших проектов – IPO Московской биржи, IPO АЛРОСА, инвестиции в "Энел Россия", ОАО "Ростелеком", AliExpress Russia.

