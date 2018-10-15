Иностранные инвесторы вложат в экономику России 40 млрд долларов

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Иностранные инвесторы собираются вложить в экономику России 40 миллиардов рублей. Сделать это планируется в ближайшие 5–7 лет, сообщает газета "Известия".

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в основном средства будут вкладывать инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а также портовый оператор из ОАЭ.

Он подчеркнул, что 40 процентов из выделенных денег вложат в железные дороги, автодороги, порты и аэропорты, еще 25 процентов – в технологии.

Эксперты при этом выразили сомнение, что проекты будут долгосрочными. Как они отмечают, иностранцы неохотно вкладывают в активы с длительным периодом окупаемости из-за изменчивой геополитической ситуации.

Ранее глобальный опрос аудиторско-консалтинговой группы EY показал, что 84 процента собственников российских компаний готовы отказаться от своих частей активов. 32 процента инвесторов готовы вложиться в новые проекты.

Как рассказал руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов, 33 процента респондентов в России готовы продать неэффективные активы, а 51 процент избавиться от тех, что могут привести к прекращению деятельности. Исследование проводилось весной 2018 года и совпало с апрельским раундом американских санкций против крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 60 руководителей российских компаний из 14 секторов экономики.