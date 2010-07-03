Москва и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва и Нижегородская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали Сергей Собянин и нижегородский губернатор Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предусматривает расширение связей между двумя регионами в таких сферах, как транспорт, промышленность, информационные коммуникации, агропромышленный комплекс, торговля, ЖКХ, архитектура и строительство. Регионы также укрепят сотрудничество в области здравоохранения, образования и науки, культуры, туризма и спорта, семейной и молодежной политики.

Москва и Нижегородская область – крупные торгово-экономические партнеры с годовым товарооборотом в размере около 120 миллиардов рублей. Отмечается, что по объему торговли со столицей Нижегородская область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа и занимает седьмое место по России.

Столичные предприятия поставляют в Нижегородскую область шины для легковых машин, бензины, парфюмерные изделия, а также продукты питания: молочные, кондитерские и колбасные изделия. Волжский регион, в свою очередь, ввозит в Москву грузовые и легковые автомобили, автобусы, стальные трубы, бумагу, косметику и широкий ассортимент продовольствия.

В 2017 году из Нижегородской области в столицу поставили почти 64 тысячи тонн продовольственных товаров, включая 31,2 тысячи тонн минеральной воды, 13 тысяч тонн кондитерских изделий, 12,4 тысячи тонн молока и молочных продуктов и 2,5 тысячи тонн консервированных овощей. За два года в Москве провели семь ярмарок Нижегородской области. Сельскохозяйственная продукция региона также представлена на межрегиональных ярмарках и городских фестивалях.

Заметную роль в сотрудничестве двух регионов играют и связи в сфере образования, здравоохранения и культуры. В частности, преподаватели и учащиеся из Москвы и Нижегородской области вместе участвуют в конференциях, форумах, мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях. Кроме того, с 2017-го по начало 2019 года лечение в городских больницах Москвы прошли более десяти тысяч жителей Нижегородской области.

Одним из ярких культурных событий для нижегородцев стали Дни Москвы, проходившие в регионе в сентябре 2018 года. Ответное мероприятие – Дни Нижегородской области в Москве – намечено на 2020 год.