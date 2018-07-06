Сергей Собянин поздравил народную артистку Тамару Синявскую с 75-летием

6 июля, 13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, певицу Тамару Синявскую. 6 июля она празднует свой 75-ый день рождения.
"Выдающаяся певица и педагог, Вы являетесь гордостью отечественного и мирового оперного искусства. В Вашем репертуаре – десятки блистательно исполненных партий в Большом театре и других ведущих концертных залах планеты. Ваше восхитительное меццо-сопрано, неподражаемый артистизм и безграничное обаяние покорили сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом", – говорится в поздравлении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы.
Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в столице. Певица известна исполнением оперных арий и классических романсов, а также русских народных песен. С 1965 по 2002 год выступала в Большом театре.
В 1982 году Синявская получила звание народной артистки СССР.
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