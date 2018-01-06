Собянин поздравил хореографа Андриса Лиепу с днем рождения

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Сергей Собянин передал поздравления с днем рождения народному артисту России Андрису Лиепе. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте мэра столицы.

"Выдающийся танцовщик, хореограф и режиссер, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного и мирового балета. Ваши блистательные партии в Большом театре и на других ведущих сценах планеты снискали вам любовь миллионов поклонников прекрасного искусства", − цитирует поздравление мэра Агентство "Москва". Собянин также отметил "тонкий вкус и высочайшее мастерство" культурных проектов Лиепы, которые пользуются признанием как в России, так и за рубежом.

Солист балета и театральный режиссер Андрис Лиепа родился в Москве в 1962 году. Окончив Московскую государственную академию хореографии, он стал солистом Большого театра, где исполнил ведущие партии в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Золотой век" и многих других. В 1997 году Лиепа организовал кинематографический проект "Возвращение Жар-птицы" а в 2014 году получил должность художественного руководителя и главного балетмейстера театра "Кремлевский балет".