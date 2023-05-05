Собянин рассказал о развитии сферы научно-исследовательских разработок в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предприятия Москвы, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок, за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть. Они смогли заработать 65,4 миллиарда рублей, рассказал Сергей Собянин.



По словам градоначальника, развитие научных исследований и разработок является одним из главных направлений для импортозамещения. Подобные предприятия растут быстрыми темпами, а Москва, в свою очередь, помогает им.

Так, город предоставляет субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования и гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции. Кроме того, столичные власти создали программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.



"Например, участник Московского инновационного кластера – АО "Центр ВОСПИ" – обновил оборудование, получив компенсацию в виде субсидии. Компания занимается волоконной оптикой. Уже в первом квартале года ее выручка выросла почти в два с половиной раза", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что увеличить прибыль на 50% смог и производитель микроавтомобилей для прокатного картинга и любительских спортивных соревнований "МИКС Карт". Он купил станок, который быстрее и качественнее делает детали. А расходы предприятие покрыло с помощью субсидии.

Ранее Собянин рассказал, что первый в России робот-уборщик "Пиксель" появился на улицах Москвы. Его разработали в столичной компании "Автономика", которая является резидентом кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ.

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