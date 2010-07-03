Городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Городские субботники пройдут в столице 13 и 20 апреля. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
"Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький", – написал мэр.
Он также отметил, что в этом году отмечается 100-летие первого субботника, на который пришли всего 15 человек. Собянин подчеркнул, что сейчас на уборку города выходят более 3 миллионов москвичей.
Планируется привести в порядок к лету городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дорожно-транспортную инфраструктуру, территории различных организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним.
На субботники приглашаются школьники, студенты, сотрудники городских предприятий и все жители Москвы. Участникам субботников дадут необходимый инвентарь. Информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи средств защиты и инвентаря и об ответственных за организацию работ будет размещена на сайтах префектур, районных управ и административных округов.
Президиум правительства Москвы принял распоряжение "О проведении в 2019 году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы". Заниматься уборкой и благоустройством городских территорий будут с 1 по 30 апреля. Городской штаб по проведению месячника благоустройства и общегородских субботников возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.