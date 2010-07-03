Городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские субботники пройдут в столице 13 и 20 апреля. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

"Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький", – написал мэр.

Он также отметил, что в этом году отмечается 100-летие первого субботника, на который пришли всего 15 человек. Собянин подчеркнул, что сейчас на уборку города выходят более 3 миллионов москвичей.

Планируется привести в порядок к лету городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дорожно-транспортную инфраструктуру, территории различных организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним.

На субботники приглашаются школьники, студенты, сотрудники городских предприятий и все жители Москвы. Участникам субботников дадут необходимый инвентарь. Информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи средств защиты и инвентаря и об ответственных за организацию работ будет размещена на сайтах префектур, районных управ и административных округов.

Президиум правительства Москвы принял распоряжение "О проведении в 2019 году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы". Заниматься уборкой и благоустройством городских территорий будут с 1 по 30 апреля. Городской штаб по проведению месячника благоустройства и общегородских субботников возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.