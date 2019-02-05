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12:58

Собянин призвал продолжать составлять электронное портфолио в колледже и вузе

мэр Москвы Сергей Собянин образование

12:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выступил за продолжение формирования электронного портфолио учащегося в колледжах и вузах. Об этом мэр заявил в ходе III международной конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании".

"Было бы очень правильно, если бы такое портфолио в какой-то определенной системе координат продолжалось и в среднем, и в высшем образовании. И в дальнейшем наполнялось жизненным успехами человека и его постоянным повышением уровня образования", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По мнению мэра, формирование электронного портфолио учащегося будет более эффективным, если будет продолжать обновляться и после окончания школы. Кроме того, считает Собянин, с помощью электронного портфолио работодатели смогут максимально эффективно выявлять талантливых специалистов.

В ходе своего выступления на конференции Сергей Собянин также рассказал об инструментах анализа больших данных (big data), с помощью которых преподаватели столичных школ смогут сформировать индивидуальный подход в обучении каждого ребенка.

Педагоги смогут изучать итоги обучения каждого подростка, прогнозировать достижения, а также видеть дефицит знаний. По словам мэра, в этом направлении уже работают библиотека Московской электронной школы (МЭШ), электронные дневники. По электронным следам можно отследить, насколько быстро ученик справляется с заданиями, чему научился, с какими результатами, в каких кружках занимается.

мэр Москвы Сергей Собянин образование

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