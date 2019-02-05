Индивидуальный подход в обучении школьников сформируют с помощью big data

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Преподаватели столичных школ смогут сформировать индивидуальный подход в обучении каждого ребенка благодаря инструментам анализа больших данных (big data). Об этом сообщил Сергей Собянин на конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании".

По словам мэра, инструменты анализа сейчас разрабатываются. Педагоги смогут изучать итоги обучения каждого подростка, прогнозировать достижения, а также видеть дефицит знаний. "В итоге школа сможет выстраивать индивидуальную траекторию обучения, максимально учитывать способности учащегося и его образовательные потребности", – цитирует Агентство "Москва" Собянина.

В этом направлении уже работают библиотека Московской электронной школы (МЭШ), электронные дневники. По электронным следам можно отследить, как школьник "быстро справляется с заданиями, чему научился, с какими результатами, в каких кружках занимается", объяснил мэр столицы.

Ранее глава города рекомендовал ученикам изучить сервис для самоподготовки "Мои достижения". Сервис разработан Московским центром качества образования. На сайте можно найти проверочные работы по всем предметам из школьной программы. Там же размещены задания по ЕГЭ и ОГЭ и международные тесты. Для пользователей сервиса предусмотрена диагностика. После нее можно получить подробную информацию о выполненной работе.

В апреле прошлого года Собянин поручил разработать программу "Умный город". Основная задача программы – использование наиболее современных технологических решений для создания максимально удобной, доступной и персонифицированной виртуальной среды для москвичей. Также программа должна повысить эффективность городского управления на основе широкого использования анализа "больших данных" и внедрения искусственного интеллекта.

Столичное правительство активно внедряет электронные услуги и сервисы по всем направлениям городской жизни – от здравоохранения и образования до безопасности и предоставления услуг.