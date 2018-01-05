В 2017 году в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры

Портал Москва 24/Михаил Сипко

182 памятника архитектуры отреставрировали в столице в 2017 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Начали восстанавливать ряд знаковых объектов, среди которых легендарный Дом Наркомфина. Культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета, так и силами инвесторов", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году в городе отремонтировали здания 11 театров, а также ввели доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.