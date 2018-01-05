Собянин рассказал о новой системе грантов для театров

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В минувшем году в столице отремонтировали здания 11 театров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"В минувшем году ввели финансирование театров по системе грантов: меньше бумаг, больше творческой самостоятельности. Отремонтировали 11 зданий, включая легендарный Театр на Таганке", – написал он.

Мэр добавил, что в прошлом году ввели доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.

Также в прошлом году отреставрировали историческую сцену Малого театра. Масштабная реконструкция завершилась раньше срока, над зданием работали три года. Внутри построили новое, двухэтажное хранилище для декораций, которые будут подавать прямо на сцену. Историческое Щепкинское фойе расширили, теперь здесь появилось дополнительное пространство.

В столице продолжается реставрация исторических зданий. За последние шесть лет число аварийных памятников архитектуры в городе снизилось в пять раз: с 1300 до 250.

