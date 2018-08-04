Собянин пригласил москвичей на фестиваль Geek Picnic в парк "Коломенское"

04 августа 2018, 16:21
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сергей Собянин пригласил горожан посетить ежегодный фестиваль Geek Picnic, который пройдет в парке "Коломенское". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в "Коломенском", – написал мэр.
Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в "Коломенском". https://t.co/dyrZ5eK8BZ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 августа 2018 г.
Geek Picnic – ежегодный фестиваль, на котором традиционно собираются те, кто интересуется и увлекается новейшими технологиями и научными открытиями. В этом году темой фестиваля станет эволюция человека. С лекциями выступят известные физики, писатели, ученые.
Помимо лектория, на фестивале будут работать еще множество площадок, в том числе музыкальная сцена, VR-зона и площадка для фанатов комиксов.
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