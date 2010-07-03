Более 60 млн человек ежегодно участвуют в городских фестивалях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичных фестивалях ежегодно участвуют более 60 миллионов человек, сообщил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания, посвященного вопросам качества жизни, которое проходит в рамках Московского урбанистического форума – 2019.

"Мало построить пространство, надо дать возможность в этих пространствах проводить общественные мероприятия, создавать условия, чтобы люди больше общались и гуляли, создавалась другая, более добрая и душевная атмосфера в городе", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Также мэр назвал важным аспектом создание социальной инфраструктуры, подразумевая детские сады, школы, центры "Мои документы", больницы, поликлиники, театры и музеи. Он напомнил, что за последние годы в столице возвели сотни таких объектов и в большинстве районов улучшили их доступность для жителей Москвы.

Также Собянин отметил, что нельзя забывать о здоровом образе жизни. В частности, он сообщил, что за последние годы в Москве в два раза увеличилось число людей, которые занимаются физической культурой. Все это за счет создания катков, спортивных парков, тренажерных площадок и спортивных залов, заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин дал старт деловой программе Московского урбанистического форума 2019 года, открыв пленарное заседание международного конгресса Urban Health "Городское пространство как источник здоровья".

Мэр рассказал, что в рамках форума будет обсуждаться градостроительная политика, а также такие темы, как транспортная инфраструктура, благоустройство городской среды, экологическая безопасность и новые технологии. Также будут обсуждаться вопросы, связанные с реновацией жилого фонда, и новая городская программа "Мой район".

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.