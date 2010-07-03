Москва и метрополия "Большого Парижа" подписали программу сотрудничества на три года

Сергей Собянин и президент метрополии "Большого Парижа" Патрик Олье подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы. Подписание прошло в рамках Московского урбанистического форума.
Программа предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по разным направлениям развития города: предпринимательство и торговля, градостроительство, экология, культура, цифровое развитие, повышение эффективности городского управления, информационные технологии, спорт, развитие технопарков и технополисов.
Метрополия "Большого Парижа" – новая административная единица, созданная 1 января 2016 года. Метрополия объединила в единую систему Париж и его периферию. Периферия французской столицы включает 131 коммуну департаментов Сен-Сен-Дени, Сен-э-Марн, О-де-Сен, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз, Эссон и Ивелин. Население метрополии составляет 7,2 миллиона человек.
Отмечается, что одним из приоритетов "Большого Парижа" является построение транспортной системы так, чтобы связать между собой все пригороды и аэропорт Шарля де Голля без пересадки в центре города. Для этого Франция строит новые линии метро, в том числе автоматизированные, интегрирует их с железной дорогой TGV – французской сетью скоростных электричек.
Также среди приоритетов "Большого Парижа" – повышение энергоэффективности строящихся зданий и реновация жилого фонда. Метрополия "Большого Парижа" производит 25 процентов ВВП Франции.
Сотрудничество между Москвой и Парижем осуществляется на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, который был подписан 28 января 1992 года, а также соглашения о перспективах сотрудничества от 14 марта 1996 года.
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