Новый подраздел в электронной медкарте поможет улучшить тактику лечения – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В электронную медкарту включили новую функцию для врачей – подраздел "Предварительные диагнозы". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе", – отметил он.

По словам мэра Москвы, раньше все медицинские документы находились в разных разделах, а теперь благодаря новому подразделу медперсонал сможет сэкономить время, сразу отследив в одном месте всю картину заболеваний пациента. Кроме того, это поможет эффективнее выбирать тактику лечения, исходя из индивидуальных особенностей человека.

При этом для врачей также сделали специальный регистр пациентов с неподтвержденными диагнозами, в котором можно просмотреть, кто и когда не прошел полную диагностику.

"Если информации для заключительного диагноза достаточно, то врач сможет поставить его заочно, а затем пригласить пациента на прием, чтобы скорее начать лечение", – добавил Собянин, уточнив, что это поможет обнаружить серьезные заболевания на ранних стадиях.

Ранее Собянин рассказал, что столичная медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот. Мэр уточнил, что в 2023 году Москва приступила к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах.



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