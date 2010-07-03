Собянин рассказал об изменениях на главной выставке страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ откроют парк аттракционов, музеи хлеба, РЖД, "Союзмультфильма", центр верховой езды и скалолазный центр. Об этом в своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.

Также в ближайшие годы отреставрируют оставшиеся павильоны.

Как отметил мэр, ранее территория главной выставки страны "выглядела как свалка", а уникальные павильоны использовали под склады и магазины.

"В 2014 году мы начали бережно восстанавливать ВДНХ. Многое уже сделано. Отремонтировали арку главного входа, легендарный "Космос" и другие исторические павильоны. Привели в порядок фонтаны "Золотой колос", "Дружба народов", "Каменный цветок". Уже сейчас ВДНХ, как и прежде, одно из лучших мест для отдыха москвичей", – написал мэр.

На сайте ВДНХ говорится, что выставку ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Визитная карточка парка – фонтаны.

Работы по реконструкции в последние годы охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".

