В Москве планируют построить 58 станций метро до конца 2023 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин сообщил, что до конца 2023 года планируется построить 135 километров новых линий и 58 станций московского метрополитена.

Общая протяженность столичного метро и МЦК будет более 555 километров, написал Собянин в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что шестьдесят вагонов типа 81-717/714 (номерные), курсирующих в столичном метро, ждет капитальный ремонт. Вагоны отремонтируют на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщает портал мэра и правительства Москвы.