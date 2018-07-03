Завершилась проходка левого тоннеля метро от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского"

3 июля, 20:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проходка левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского" Кожуховской линии метро завершилась в столице, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.
"Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", – добавил глава города.
Завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского". Первый участок Кожуховской линии #мосметро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года. pic.twitter.com/b7DGO5fp28— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 июля 2018 г.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино". Участок пройдет вдоль улицы Покровская Северо-Восточной хорды. Он пересечет Казанское направление МЖД и пройдет по району Выхино-Жулебино до пересечения с МКАД. Протяженность участка по проекту составляет 7,3 километра.
"Кожуховская" – рабочее название линии, совпадающее с названием одной из станций. Чтобы избежать путаницы, столичные власти предложили активным гражданам выбрать новое имя для ветки. В электронном голосовании победило название "Некрасовская". Его поддержали более 70 процентов участников опроса на портале "Активный гражданин".
Окончательная длина розовой ветки составит около 15 километров. На ней будут расположены восемь станций.
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