Завершилась проходка левого тоннеля метро от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проходка левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского" Кожуховской линии метро завершилась в столице, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.

"Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", – добавил глава города.

Завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского". Первый участок Кожуховской линии #мосметро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года. pic.twitter.com/b7DGO5fp28 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 июля 2018 г.



Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино". Участок пройдет вдоль улицы Покровская Северо-Восточной хорды. Он пересечет Казанское направление МЖД и пройдет по району Выхино-Жулебино до пересечения с МКАД. Протяженность участка по проекту составляет 7,3 километра.

"Кожуховская" – рабочее название линии, совпадающее с названием одной из станций. Чтобы избежать путаницы, столичные власти предложили активным гражданам выбрать новое имя для ветки. В электронном голосовании победило название "Некрасовская". Его поддержали более 70 процентов участников опроса на портале "Активный гражданин".

Окончательная длина розовой ветки составит около 15 километров. На ней будут расположены восемь станций.